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Мировое обозрение

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Фицо: Украина совершила огромную ошибку в апреле 2022 года, не подписав мирное соглашение с РФ

Фицо: Украина совершила огромную ошибку в апреле 2022 года, не подписав мирное соглашение с РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с видеообращением к согражданам, в котором дал жесткую оценку причинам затягивания украинского конфликта.

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