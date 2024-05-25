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Туристическая карта Благовещенска стала новым инструментом для путешественников и местных жителей

Туристическая карта Благовещенска стала новым инструментом для путешественников и местных жителей

В Благовещенске была представлена туристическая карта города, которая имеет две важные особенности - она доступна не только на русском, но и на китайском языках, а также, предлагается в двух форматах - печатном и электронном.

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