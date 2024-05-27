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Кадеты школы-интерната во Фрязине отпраздновали последний звонок

Кадеты школы-интерната во Фрязине отпраздновали последний звонок

Последний звонок прозвенел для выпускников городского округа Фрязино. Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев поздравил воспитанников школы-интерната имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина с окончанием учебы и пожелал удачи на экзаменах.

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