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Адиев о конфликте с Быстровым: «Я иногда футболистам говорю: «У меня есть определенное количество конфет. Я с ними к вам пришел, но я вам их не хочу давать, вы должны у меня их забрать»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о конфликте с казахстанским защитником Маратом Быстровым.

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