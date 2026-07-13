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Русская весна

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CENTCOM опубликовал кадры первого применения американских БЭКов против Ирана (ВИДЕО)

CENTCOM опубликовал кадры первого применения американских БЭКов против Ирана (ВИДЕО)

CENTCOM опубликовал кадры первого применения американских БЭКов против Ирана. В ходе операции по объектам на территории Ирана были задействованы три морских беспилотника Corsair, которые нанесли удар по инфраструктуре военно-морской базы Бандар-Аббас.

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