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«Хочу ли, чтобы моих корешей закидали ссаными тряпками? Не-а». Пловчиха Сподаренко, перешедшая в Казахстан, об участии россиян в Играх-2024

– У меня день рождения 26 февраля. Люди ради меня сидели, старались поулыбаться. Тогда ни о каком отстранении речи не шло, но мы понимали, что ничего хорошего с российским спортом не будет и надо что-то думать.

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