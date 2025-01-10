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Царьград

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Подросткам из Ленинска-Кузнецкого грозит 5 лет за ущерб в 6 миллионов рублей

Подросткам из Ленинска-Кузнецкого грозит 5 лет за ущерб в 6 миллионов рублей

Двум подросткам из Ленинска-Кузнецкого грозит до 5 лет лишения свободы за поджог станций "МТС", "Мегафон" и путевой машины.

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