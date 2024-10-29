Путин поставил загадочный ультиматум по Украине

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Tatyana Fedotova

Но истинная победа России будет только если всё страны по её периметру будут нейтральными, а базы НАТО уберутся от наших границ на рубежи 1991 года, то есть на момент развала СССР. А это возможно только если доллар прикажет долго жить. Не будет гегемонии доллара, сразу прекратится военная истерия и все войны на земле. Но пока до этого как до Луны. Ни Индия, ни Китай пока отказаться от доллара не могут и не хотят. Вот такие дела. А всё остальное, это не победа, а перемирие. Надолго ли?