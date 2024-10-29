Глобальные новости недели Россия на неделе стала местом, где переделывался мир. Именно у нас, в Казани, собрались страны, которые будут определять будущее.
Путин поставил загадочный ультиматум по Украине
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Но истинная победа России будет только если всё страны по её периметру будут нейтральными, а базы НАТО уберутся от наших границ на рубежи 1991 года, то есть на момент развала СССР. А это возможно только если доллар прикажет долго жить. Не будет гегемонии доллара, сразу прекратится военная истерия и все войны на земле. Но пока до этого как до Луны. Ни Индия, ни Китай пока отказаться от доллара не могут и не хотят. Вот такие дела. А всё остальное, это не победа, а перемирие. Надолго ли?
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8 час.
ВТ
Врам Тавризов
Никаких загадок Путин Укре не загадал - слова «в пользу России» однозначны для понимания и папуасами, и глухими, и слепыми, и властями Укры, ЕС, США и тд и тп - самый смех в том, что эти слова сегодня в мире за столом переговоров тли чего/то подобного никто даже оспаривать не будет - и без всякого отгадывания шарад, загадок и прочего, требующего подбора нужных слов
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3 час.
Maxim Yushkin
👍 Точно, и объявят "жертвой путенскава рижыма"!😆
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2 час.
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