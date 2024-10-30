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Обновленный парк радует жителей хутора в Тимашевском районе

Обновленный парк радует жителей хутора в Тимашевском районе

Зеленую зону благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда".Парк на улице Советской в хуторе Танцура-Крамаренко привели в порядок.

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