Происшествия

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Участковыми в Пензенской области при раскрытии квартирной кражи предотвращена возможная трагедия на дороге

В дежурную часть ОМВД России по г. Кузнецку поступил сигнал о совершении квартирной кражи. Данное сообщение было передано всем постам и маршрутам.

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