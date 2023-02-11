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“Им всем очень страшно”, – Виктория Макарская рассказала о визитах бесов и демонов к подписчицам

“Им всем очень страшно”, – Виктория Макарская рассказала о визитах бесов и демонов к подписчицам

В Сети не на шутку встревожились последними откровениями Виктории Макарской. Виктория Макарская, фото – Star-стильВ течение нескольких лет Антон и Виктория Макарские являются приверженцами православной религии.

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