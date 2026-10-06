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Вырос в семье лесоруба, стал губернатором и вошёл в семью Михалковых: кто такой Руслан Кухарук, тайно женившийся на Надежде Михалковой

Вырос в семье лесоруба, стал губернатором и вошёл в семью Михалковых: кто такой Руслан Кухарук, тайно женившийся на Надежде Михалковой

До осени 2026 года фамилия Руслана Кухарука звучала прежде всего в региональной повестке. Губернатор Югры, бывший глава Тюмени, юрист с многолетней административной карьерой — образ вполне понятный и почти лишённый светского флёра.

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