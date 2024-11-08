Фермеры Жамбылской области представят свою продукцию на ярмарке в Алматы

Расширенная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в южной столице. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, 9-10 ноября с 8:00 до 17:00 часов в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей и фермеров Жамбылской области и Алматы.