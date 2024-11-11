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Этнографическая экспедиция в Забайкалье: изучение языка хамниган

Этнографическая экспедиция в Забайкалье: изучение языка хамниган

В рамках мероприятий Года науки, приуроченных к 300-летию первой научной экспедиции Даниэля Готлиба Мессершмидта, в Забайкальском крае проходит этнографическая экспедиция, посвященная изучению языка хамниган.

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