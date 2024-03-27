Костомаров рассказал о маленьком прогрессе на льду после ампутации

Сейчас он думает над новым номером с супругой Оксаной Домниной Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал на «Матч ТВ», что начал прогрессировать на льду и сейчас думает над новым совместным номером со своей супругой Оксаной Домниной.