Костомаров рассказал о маленьком прогрессе на льду после ампутации

Сейчас он думает над новым номером с супругой Оксаной Домниной Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал на «Матч ТВ», что начал прогрессировать на льду и сейчас думает над новым совместным номером со своей супругой Оксаной Домниной.
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