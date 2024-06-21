Столичные службы городского хозяйства подвели итог непогоды в Москве

В отдельных районах Москвы выпала треть месячной нормы осадков, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, 20 июня сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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