«Человек — наш дом родной»: ученые рассказали, какие существа живут за счет нашего организма

Для многих живых организмов человек — это целый мир, в котором они обитают. Как рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха Анна Ахова: «В организме человека обитают различные микроорганизмы, большая часть представлена прокариотами — одноклеточными без ядра, бактериями и археями.
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