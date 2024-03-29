«Человек — наш дом родной»: ученые рассказали, какие существа живут за счет нашего организма

Для многих живых организмов человек — это целый мир, в котором они обитают. Как рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха Анна Ахова: «В организме человека обитают различные микроорганизмы, большая часть представлена прокариотами — одноклеточными без ядра, бактериями и археями.