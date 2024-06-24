Официальный трейлер летней распродажи Steam раскрыл часть игр, которые получа...

Официальный трейлер летней распродажи Steam раскрыл часть игр, которые получат скидкиВ преддверии совсем скорого старта летней распродажи Steam компания Valve представила официальный трейлер масштабной акции, которая уже на этой неделе накроет её цифровой магазин.
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