Global Look Press/Photo Image Press/Keystone Press Agency Американский лидер Джо Байден разрешил передать киевскому режиму противопехотные мины для сдерживания наступления войск ВС РФ.
WP: Байден одобрил передачу Украине противопехотных мин
Комментарии
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Константин Самарин
А что старому маразматику. Он с треском вылетит из Белого Дома уже в янвпре, без малейшего шанса еще засветиться в политике. Вот и чудит, стаоаясь как можно бодьше насолить России. Вот только прогрессирующий маразм не дает ему возможнлсти понять, что в случае чего, отсидеться в джунглях ему не удастся.
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