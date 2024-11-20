Константин Самарин

А что старому маразматику. Он с треском вылетит из Белого Дома уже в янвпре, без малейшего шанса еще засветиться в политике. Вот и чудит, стаоаясь как можно бодьше насолить России. Вот только прогрессирующий маразм не дает ему возможнлсти понять, что в случае чего, отсидеться в джунглях ему не удастся.