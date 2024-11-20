РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Сейчас всех маньяков, убийц и преступников сделали "жертвами".... СКОРБЬ ПО КОМУ?!! По этому придурку?Лепил куличики и ...
  • Светлана Зуева
    Остин уже можно сказать не министр....Китай впервые за ...
  • Константин Самарин
    Пока Россия не даст достойного ответа на пересечение Западом очередной "Красной Линии", поддержка ницистского режима ...Стармер намекнул ...

WP: Байден одобрил передачу Украине противопехотных мин

WP: Байден одобрил передачу Украине противопехотных мин

Global Look Press/Photo Image Press/Keystone Press Agency Американский лидер Джо Байден разрешил передать киевскому режиму противопехотные мины для сдерживания наступления войск ВС РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
А что старому маразматику. Он с треском вылетит из Белого Дома уже в янвпре, без малейшего шанса еще засветиться в политике. Вот и чудит, стаоаясь как можно бодьше насолить России. Вот только прогрессирующий маразм не дает ему возможнлсти понять, что в случае чего, отсидеться в джунглях ему не удастся.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх