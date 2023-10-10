Обязанности арендатора: Как действовать при завершении аренды

Собственники имущества, передающие его в аренду, имеют определенные права и обязанности. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ГК РФ), собственник несет ответственность за содержание арендованного имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (статья 210 ГК РФ).
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