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Politico: Виктор Орбан может возглавить Евросовет из-за решения Шарля Мишеля

Politico: Виктор Орбан может возглавить Евросовет из-за решения Шарля Мишеля

© РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Своим решением идти в Европарламент Шарль Мишель поставил лидеров ЕС в затруднительное положение, пишет Politico.

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