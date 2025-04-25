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Володин: в Госдуме рассмотрят вопрос обеспечения регионов медиками и педагогами

Володин: в Госдуме рассмотрят вопрос обеспечения регионов медиками и педагогами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты вскоре рассмотрят вопрос обеспечения российских регионов медицинскими и педагогическими кадрами.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Все, кто работает в госучреждениях и организациях, должны быть приравнены к госслужащим. В том числе врачи и педагоги. А мигранты в этих сферах должны начинать с низших ступеней и подтверждать квалификацию в российских вузах. Работа в госсистеме должна быть привилегией.
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14 час.
Vladimir Lioubimcev
ЭТО СЛИШКОМ  мудрено для наших руководителей и чиновников.... Увы!!
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14 час.
АЮ
Александр Юткин
Со сватами проще.
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10 час.
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