Володин: в Госдуме рассмотрят вопрос обеспечения регионов медиками и педагогами

АЮ

Александр Юткин

Все, кто работает в госучреждениях и организациях, должны быть приравнены к госслужащим. В том числе врачи и педагоги. А мигранты в этих сферах должны начинать с низших ступеней и подтверждать квалификацию в российских вузах. Работа в госсистеме должна быть привилегией.