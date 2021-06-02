В Минприроды рассказали, на сколько лет России хватит золота

Россия обеспечена золотом при текущей добыче на 40 лет, заявил глава Минприроды Александр Козлов. Он рассказал, что Россия находится на первом месте в мире по запасам этого драгоценного металла, по добыче — на третьем месте, после КНР и Австралии.