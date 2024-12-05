WSJ: Украина планирует заявить о готовности к переговорам

ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин Украина готова начать переговоры с представителями избранного президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта с Россией, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
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