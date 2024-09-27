Гендиректор минского «Динамо»: «Никите Квартальнову запрещен вход в офис клуба. Если он продолжит звонить игрокам от нашего имени, обратимся в КХЛ по вопросу лишения статуса агента»

– В последнее время в российской прессе стали появляться слухи о том, что хоккейный агент и сын главного тренера команды Никита Квартальнов звонит игрокам, рассказывает о своих связях в «Динамо», влиянии на селекцию, выбивании выгодных контрактов и гарантии игровой практики.