Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

В этом году российская столица вновь проведет Московскую международную книжную ярмарку. Это мероприятие пройдет в нашем городе уже в 37-ой раз и сейчас, как и в прошлом году, его поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
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