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Царьград

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ЮMoney выявил рост расходов на школьные товары в августе

ЮMoney выявил рост расходов на школьные товары в августе

Опрос «Работа.ру» и «ЮMoney» показал: 48% русских уже купили школьные принадлежности к 1 сентября. Детская одежда стала лидером покупок, а расходы на неё удвоились в начале августа.

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