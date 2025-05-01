В Карачаево-Черкесии прошла акция «Единство в памяти. Сила в правде!»

ЧЕРКЕССК, 1 мая. /ТАСС/. Поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в правде!» прибыл в Черкесск в рамках патриотической акции, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества, передает корреспондент ТАСС.