Захарова «мастерски поставила на место» американцев

В последние годы Россия находится под пристальным вниманием мировых СМИ, которые, утверждают китайские журналисты, зачастую распространяют недостоверную информацию о нашей стране, выдавая ее за объективный анализ.
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