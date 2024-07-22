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Царьград

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"Я люблю тебя, папа": Тайна приспущенных флагов над Капитолием раскрыта?

"Я люблю тебя, папа": Тайна приспущенных флагов над Капитолием раскрыта?

Приспущенные флаги над Капитолием могут быть связаны с недавней смертью члена Конгресса Шейлы Джексон Ли, пишут СМИ.

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