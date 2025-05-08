Politico: Нидерланды готовятся к войне с Россией

В Нидерландах готовятся к возможному военному столкновению с Россией, Директор голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник предположил, что если удастся достигнуть урегулирования на Украине, Россия может быть готова к новому конфликту в течение года при условии, что военное производство останется на нынешнем уровне.