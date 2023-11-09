Госдеп США: российские активы в размере $300 млрд не будут возвращены России, пока она не заплатит за СВО

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока она не заплатит за специальную военную операцию на Украине.
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