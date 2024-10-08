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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Орландо» и Уэнделл Картер продлят контракт на 3 года и 59 млн долларов

«Мэджик» и центровой (25 лет, 208 см) продлят соглашение на 3 года и 59 миллионов долларов. Картер теперь связан контрактом с «Орландо» до конца сезона-28/29, включая два оставшихся года его текущего соглашения.

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