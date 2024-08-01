SHOT: В Москве при попытке вернуть любимую мужчина упал со второго этажа

После очередной ссоры девушка закрылась в своей квартире.В Москве 33-летний мужчина, пытаясь вернуть к себе расположение любимой, упал со второго этажа, пытаясь по фасаду здания забраться к ней в квартиру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии