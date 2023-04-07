Бут заявил, что если бы Грайнер не была американкой, ее приговор был бы другим

Предприниматель Виктор Бут, вернувшийся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, предположил, что баскетболистка Бриттни Грайнер, на которую он был обменян, получила бы более мягкое наказание в РФ, если бы у нее было гражданство не США.