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Бут заявил, что если бы Грайнер не была американкой, ее приговор был бы другим

Бут заявил, что если бы Грайнер не была американкой, ее приговор был бы другим

Предприниматель Виктор Бут, вернувшийся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, предположил, что баскетболистка Бриттни Грайнер, на которую он был обменян, получила бы более мягкое наказание в РФ, если бы у нее было гражданство не США.

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