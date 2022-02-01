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«Срна – лучший правый защитник в истории наравне с Алвесом». Ордец о легионерах «Шахтера»

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец вспомнил период выступлений за «Шахтер». – В «Шахтере» ты застал самое звездное поколение игроков.

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