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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Гидди оформил трипл-дабл (23+15+10) в победной игре с «Бакс»

Защитник оформил трипл-дабл, набрав 23 очка, 15 подборов, 10 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 2 потерях.

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