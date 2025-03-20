В Кремле объяснили удар ВС РФ по собственным беспилотникам

Песков: Сбив свои дроны, РФ показала соблюдение достигнутых договорённостейРоссия, сбив свои беспилотники, нацеленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировала соблюдение достигнутых договорённостей между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.