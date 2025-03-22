США планируют закупить сотни миллионов яиц в Турции и Южной Корее

США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены на фоне последствий эпидемии птичьего гриппа, заявила министр сельского хозяйства США Брук Роллинс.
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