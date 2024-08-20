В Госдуме предложили ввести один запрет для мотоциклистов

В России необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его цитирует РИА Новости «Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками», — пояснил парламентарий.