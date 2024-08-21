Более 10 банков Кыргызстана объявили о приостановке переводов из и в «Сбер»

В Кыргызстане более десятка банков сообщили о приостановке переводов в российские Сбербанк, МТС-банк и Т-банк через мобильные приложения в обоих направлениях на неопределенный срок, пишет местное издание 24.
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