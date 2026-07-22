Туристическим автобусам разрешили ездить по выделенкам

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании на втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому все регионы РФ получат полномочия по утверждению перечня пассажирских транспортных средств для перевозки не менее восьми человек, которые смогут ездить по выделенным полосам.
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