За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 969 подписчиков

Туристическим автобусам разрешили ездить по выделенкам

Туристическим автобусам разрешили ездить по выделенкам

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании на втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому все регионы РФ получат полномочия по утверждению перечня пассажирских транспортных средств для перевозки не менее восьми человек, которые смогут ездить по выделенным полосам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии