Туристическим автобусам разрешили ездить по выделенкам

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании на втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому все регионы РФ получат полномочия по утверждению перечня пассажирских транспортных средств для перевозки не менее восьми человек, которые смогут ездить по выделенным полосам.