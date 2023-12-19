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Татьяна Тарасова: «Не слышала и не буду слушать, как поет Трусова. Во-первых, мне этим некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо»

Серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила совместный трек с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной под названием «Я не кукла».

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