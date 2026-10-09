Французская полиция нашла похищенные картины Ренуара

SEBASTIEN NOGIER/EPA/TASS Французские полицейские нашли картины Пьера Огюста Ренуара, похищенные из музея художника на юге страны в сентябре.
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