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Мечтала стать моделью: тело женщины из Таганрога нашли возле ДК “Невский” в Петербурге

Мечтала стать моделью: тело женщины из Таганрога нашли возле ДК “Невский” в Петербурге

В Петербурге нашли тело убитой уроженки Таганрога. Она приехала в Северную столицу, чтобы стать моделью.

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