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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» Головина идет без поражений в сезоне при Филипе Луисе – 6 побед, 2 ничьих

«Монако» не потерпел ни одного поражения за 8 матчей сезона.  В субботу команда, за которую выступает Александр Головин , сыграла вничью с «Тулузой» (2:2) в 6-м туре Лиги 1.

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