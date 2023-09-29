В России повысят зарплату в октябре: полный список профессий, кому увеличат выплаты Евгения КомароваРоссия вступает в новую эру экономической реформы, согласно последнему указу президента, который предполагает историческое повышение зарплат миллионов граждан.
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