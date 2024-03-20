В Красной Поляне появился новый сквер «Горный». Он благоустроен по инициативе мэра, при поддержке ГК «ДЕСО» и участии депутата Заксобрания Краснодарского края.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Красной Поляне появился новый сквер «Горный». Он благоустроен по инициативе мэра, при поддержке ГК «ДЕСО» и участии депутата Заксобрания Краснодарского края.