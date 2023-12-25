17 Лучших музыкальных книг 2023 года - часть 2 заключительная

Продолжение , начало ЗДЕСЬ ‘Sonic Life: A Memoir’ (Звуковая жизнь: мемуары) - Thurston Moore Прочтите потрясающую книгу Ким Гордон (Kim Gordon) "Девушка в группе" 2015 года, чтобы изнутри взглянуть на ее брак и развод с коллегой по группе Sonic Youth Терстоном Муром (Thurston Moore).