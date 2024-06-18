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Стул зашатался даже под генералом Колокольцевым: Куда Белоусова завели чистки в МО

Стул зашатался даже под генералом Колокольцевым: Куда Белоусова завели чистки в МО

Сегодня 147K прочитали Министр обороны вновь приковал к себе внимание: Белоусову приписывают инициализацию чисток и в других ведомствах.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Дай Бог здоровья и сил Андрею Рэм(б)овичу! Министерство с потешным хенералом во главе и потешными генералками в свите - резко раздражали, как простых людей, так и состав ВС - войсковых офицеров и контрактников-контрабасов. Кто-то гибнет на фронтах СВО, кто-то с жиру бесится. Табуреткин заложил неслабые основы коррупционных связей, как внутри МО, так и с другими ведомствами, при оленеводе  ломать ничего не стали, всех всё устраивало... Если повезёт, если Рембович &quot;вывезет&quot; - пойдут изменения в лучшую сторону.
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