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Леонид Ла Рошель

Дай Бог здоровья и сил Андрею Рэм(б)овичу! Министерство с потешным хенералом во главе и потешными генералками в свите - резко раздражали, как простых людей, так и состав ВС - войсковых офицеров и контрактников-контрабасов. Кто-то гибнет на фронтах СВО, кто-то с жиру бесится. Табуреткин заложил неслабые основы коррупционных связей, как внутри МО, так и с другими ведомствами, при оленеводе ломать ничего не стали, всех всё устраивало... Если повезёт, если Рембович "вывезет" - пойдут изменения в лучшую сторону.